Венесуэла и Колумбия обменялись высылкой послов

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Правительство Венесуэлы высылает колумбийского посла в ответ на аналогичные действия Боготы. Отношения между странами становятся всё более напряжёнными, из-за того что Каракас обвиняет колумбийские власти в причастности к планам свержения и убийства президента Мадуро.

Венесуэла высылает сотрудника консульского отдела колумбийского посольства.

«Перед лицом незаконного похищения и высылки со стороны колумбийских властей венесуэльского гражданина Карлоса Пино, сотрудника нашего посольства в Боготе, мы объявляем о высылке Хуана Карлоса Переса Вильямисара, колумбийского консульского сотрудника без аккредитации», — поясняет происходящее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своём Twitter.

Ante la arbitraria medida de secuestro y expulsión por parte de las autoridades colombianas del ciudadano venezolano Carlos Pino, funcionario de nuestra Embajada en Bogotá, anunciamos la expulsión de Juan Carlos Pérez Villamizar, funcionario consular colombiano no acreditado. pic.twitter.com/QOyg0DDHTx — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 20 декабря 2018 г.

Колумбийцу дано 48 часов, чтобы собрать свои вещи и выехать из страны.

Ранее News.ru сообщал, что порядка 3 млн граждан Венесуэлы покинули страну из-за политического и экономического кризиса. При этом отток заметно увеличился за последние шесть месяцев, заявили в Международной организации по миграции.