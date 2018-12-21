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Венесуэла и Колумбия обменялись высылкой послов

imago stock&people/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правительство Венесуэлы высылает колумбийского посла в ответ на аналогичные действия Боготы. Отношения между странами становятся всё более напряжёнными, из-за того что Каракас обвиняет колумбийские власти в причастности к планам свержения и убийства президента Мадуро.

Венесуэла высылает сотрудника консульского отдела колумбийского посольства.

«Перед лицом незаконного похищения и высылки со стороны колумбийских властей венесуэльского гражданина Карлоса Пино, сотрудника нашего посольства в Боготе, мы объявляем о высылке Хуана Карлоса Переса Вильямисара, колумбийского консульского сотрудника без аккредитации», — поясняет происходящее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своём Twitter.

Колумбийцу дано 48 часов, чтобы собрать свои вещи и выехать из страны.

Ранее News.ru сообщал, что порядка 3 млн граждан Венесуэлы покинули страну из-за политического и экономического кризиса. При этом отток заметно увеличился за последние шесть месяцев, заявили в Международной организации по миграции.


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