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Семидневный траур объявил в стране премьер-министр Туниса в связи со смертью главы государства аль-Баджи Гаида ас-Себси.

Тунисский лидер скончался в четверг 25 июля в возрасте 92 лет. Свою должность он занимал с 2014 года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию, в стране также отменены все праздничные летние мероприятия во всех провинциях до последующего уведомления.

Собрание народных представителей объявляет об отмене празднований, посвященных годовщине... объявления республики, — говорится в сообщении парламента.

Этот праздник в Тунисе отмечается 25 июля.

Ранее News.ru писал о том, что президент Туниса Бежи Каид Эс-Себси скончался в военной больнице.