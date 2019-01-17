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Трамп предложил Пелоси ехать с визитом за границу за свой счёт

Президент США Дональд Трамп Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп отложил заграничную поездку спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси из-за шатдауна. В своём письме глава государства назвал это первое официальное заокеанское турне Пелоси турпоездкой.

Американский лидер также намекнул, что третье по важности лицо в иерархии власти может отправиться на неделю в Брюссель, Египет и Афганистан за свой счёт.

«Очевидно, если вы предпочитаете отправиться в это путешествие на коммерческом рейсе, это исключительно ваше право», — говорится в письме президента, опубликованном Белым домом в Twitter.

Трамп с иронией пояснил, что в условиях, когда 800 тысяч американских служащих не получают зарплату, перенос поездки Пелоси вполне уместен. И предложил спикеру остаться в Вашингтоне для продолжения диалога о возобновлении работы правительства и финансировании мер по строительству стены с Мексикой. Президент Штатов выразил надежду, что открытая и опасная южная граница страны наконец-то получит «внимание, финансирование и безопасность, которую она горячо заслуживает».

Письмо Трампа стало ответом на слова Пелоси, которая призвала его перенести ежегодное послание к Конгрессу в связи с шатдауном.

Ранее News.ru сообщал, что 78-летняя представительница Демократической партии Нэнси Пелоси 3 января была избрана спикером Палаты представителей в Конгрессе США большинством голосов. Против неё выступала группа демократов, которые убеждены, что партия нуждается в более молодом руководстве.


#дональдтрамп #конгрессмен #шатдаун
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