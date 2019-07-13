https://static.news.ru/photo/b08c02a4-5d88-11e9-acb9-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков не удивился информации о том, что грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе, поддержавший антироссийские акции в Тбилиси, тайно посещает Россию и выступает на корпоративных концертах.

Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны, — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что российский актёр Борис Клюев рассказал о выступлениях Кикабидзе в России. По его словам, концерты грузинского певца хорошо оплачиваются. При этом он якобы требует, чтобы информация о его нахождении на российской территории не попала в СМИ.

Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны. https://t.co/HgHbSRiGn7 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 июля 2019 г.

30 июня грузинская джазовая певица Нино Катамадзе присоединилась к вышедшим на митинг в Тбилиси у парламента Грузии, извинилась за поездку в Москву и пообещала, что больше никогда не будет выступать в России. Однако организатор выступления певицы в Crocus City Hall, которое намечено на 27 марта 2020 года, заявил, что переговоры с артисткой продолжаются и никаких сведений об отмене с её стороны не поступало.