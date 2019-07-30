https://static.news.ru/photo/0d5bfc8c-b383-11e9-b6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines шокировала пассажиров, спрятавшись на багажной полке в салоне самолёта перед вылетом.

Одна из пассажирок Вероника Ллойд, летевшая из Филадельфии в Нашвилл, заметила на багажной полке в лайнере бортпроводницу. Стюардесса, увидев, что её снимают на видео, поспешила выбраться из отсека, сообщает « Ридус ».

Сказать, что я обалдела, — значит, ничего не сказать. Southwest Airlines, соберись, — прокомментировала в Twitter записанный ролик шокированная выходкой стюардессы пассажирка.

По её словам, других необычных поступков за время полёта она не заметила.

Представитель компании Southwest Airlines рассказал Daily Mail , что экипаж всегда ответственно относится к безопасности полётов, однако добавил, что сотрудники известны своим чувством юмора и перед вылетом не прочь пошутить.

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