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Самая разыскиваемая преступница готовит теракты

Льюэйтвейт 12/Solo/Global Look Press

Льюэйтвейт

в мире [ версия для печати ]

Уроженка английского города Эйлсбери 35-летняя Льюэйтвейт приняла ислам и превратилась в одну из самых жестоких последовательниц джихадистов. Получившая прозвище «Белая вдова» из-за своего погибшего мужа-смертника, она вербует в Йемене десятки женщин на самоподрывы в курортных местах по всему миру.

Как сообщает The Daily Mail, сейчас выпускница Лондонского университета изменила свою внешность с помощью пластической операции и набрала вес, чтобы оставаться незамеченной для западных спецслужб. Мать четверых детей уже организовала множество нападений смертников в Африке и на Ближнем Востоке. Сейчас она занимается вербовкой смертниц за огромное по меркам йеменских семей вознаграждение в 300 фунтов стерлингов и подсаживает их на героин.

В спецслужбах полагают, что потенциальные цели их нападений — Великобритания, Греция, Турция, Кипр, испанские Коста-дель Браво и Канарские острова.

Ранее News.ru писал, что в нидерландском городе Роттердам задержаны четыре человека, которых подозревают в причастности к организации террористической деятельности на территории Европы. Представители правопорядка не стали раскрывать личности задержанных и добавили, что расследование будет продолжено в ближайшие дни. В месте, где были пойманы подозреваемые, ведется сбор вещественных доказательств.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #теракт
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