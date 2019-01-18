Россияне смогут попасть на Украину только по визам

https://news.ru/storage/news/c618ac2fe99d411205d7cad1b1e1ce2c/94f208aa-463c-4a47-8014-41a9e46064f6_850.jpg Sergii Kharchenko/Global Look Press

Украинский МИД в полной силе готовится к введению в действие визового режима с Россией, заявил глава ведомства Павел Климкин. По его словам, сейчас министерство ожидает соответствующего «политического решения».

«Мы к этому готовимся. Мы просчитали, сколько нам нужно дополнительных усилий — и консульских, и технических, чтобы это [визовый режим с Россией] запустить», — цитирует дипломата ТАСС.

Он отметил, что первым пунктом в поставленной задаче будет разработка программного обеспечения, благодаря которому украинские власти смогут заранее узнавать о предстоящем визите граждан РФ в страну.

Сейчас для того, чтобы попасть в соседнее государство, россиянам требуется биометрический загранпаспорт и документы, подтверждающие цель визита. Кроме того, пограничники снимают отпечатки пальцев у всех въезжающих.

Ранее News.ru писал, что правительство Украины объявило о прекращении действия 49 договоров с Кремлём и о планах аннулировать ещё 50 документов. По словам Климкина, власти пересматривают всю договорно-правовую базу с Москвой.