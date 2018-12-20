Прокуратура Бразилии обвинила президента страны в коррупции

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Президент Бразилии Мишел Темер

Обвинения в коррупции и отмывании денег в отношении президента Бразилии Мишела Темера выдвинула генеральная прокуратура южноамериканской республики. Дело связано с указом главы государства, упростившего нормы управления портами страны.

Следователи подозревают, что Мишел Темер мог подписать документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение, сообщает телеканал Globo.

Президент Бразилии отрицает обвинения и настаивает на своей невиновности.

Как писал News.ru, обвинения против Темера были выдвинуты в августе и сентябре 2017 года, но впоследствии его сторонники в нижней палате бразильского Конгресса отклонили их. Темера обвиняли в получении крупной суммы от владельцев мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Бывший президент страны Луис Инасиу Лула да Силва с апреля находится в заключении также по обвинению в коррупции. В экономических преступлениях обвиняется и другой экс-президент Бразилии — Дилма Русеф.