https://static.news.ru/photo/76218f4a-afd5-11e9-84ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/SPendarovski

Израильский посол в Северной Македонии Дан Орьян выполнил стойку на одной руке во время встречи с главой страны Стево Пендаровски.

Об этом северомакедонский лидер рассказал в своём Facebook. Встреча президента с послом прошла в кабинете Пендаровски. По данным администрации президента, в её ходе обсуждались экономические отношения двух стран в сферах безопасности, науки и новых технологий, сельского хозяйства, а также культуры и туризма

Стойка на руке израильского посла Дана Орьяна пусть станет мотивацией и ещё одним доводом к тому, что тренировки очень важны, а иногда и забавны, — отметил Пендаровски.

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