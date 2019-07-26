Израильский посол в Северной Македонии Дан Орьян выполнил стойку на одной руке во время встречи с главой страны Стево Пендаровски.
Об этом северомакедонский лидер рассказал в своём Facebook. Встреча президента с послом прошла в кабинете Пендаровски. По данным администрации президента, в её ходе обсуждались экономические отношения двух стран в сферах безопасности, науки и новых технологий, сельского хозяйства, а также культуры и туризма
Стойка на руке израильского посла Дана Орьяна пусть станет мотивацией и ещё одним доводом к тому, что тренировки очень важны, а иногда и забавны, — отметил Пендаровски.
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