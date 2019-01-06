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Полицейский лишился должности после нападения на чихуа-хуа

David Shankbone/wikipedia.org/CC BY 3.0

в мире [ версия для печати ]

Американский полицейский лишился должности после того, как расстрелял крошечную собачку чихуа-хуа, посчитав её «агрессивной». Когда видеозапись попала в прессу, мужчину уволили с должности заместителя шерифа округа Фолкнер в Арканзасе.

«После инцидента, произошедшего 4 января 2019 года в посёлке Шилох, Кинан Уоллес был освобождён от своих обязанностей», — говорится в заявлении полицейского участка.

Ранее местные СМИ написали об этом случае, который попал на видео. На записи видно, что Уоллес стоит и беседует с неким человеком, вокруг бегают две маленькие собачки. Когда один из пёсиков начинает лаять, офицер полиции стреляет в него, заставляя малыша корчиться от боли на земле. Собеседник полицейского кричит: «Ты издеваешься надо мной?» Уоллес отвечает: «Я тебе говорил».

Сразу же после публикаций в прессе полицейские попытались объясниться и сообщили, что сотрудник Уоллес просто был обеспокоен сообщениями о нападениях «агрессивных собак». Однако свидетель инцидента Дэг Кэнэди, который и записал произошедшее на видео, рассказал, что для полицейского не было никакой угрозы. Маленький чихуа-хуа не проявлял агрессии, а если бы и проявил, вряд ли мог бы нанести большой вред здоровому мужчине, будучи в высоту от силы сантиметров двадцать.

Собачка по кличке Ризес в результате произошедшего получила травму челюсти. Деньги на ветеринарную помощь животному собирают сейчас через аккаунт портала GoFundMe, сообщает Newsweek.

Ранее News.ru писал о таксе по кличке Маруся, которая служит в столичном управлении МЧС. Она является «внештатным психологом».


#сша #полиция #животные #собака #инцидент
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