https://static.news.ru/photo/556ab67e-a14c-11e9-b526-fa163e074e61_1024.jpg Эгилс Левитс Фото: imago-images.de/Global Look Press

Эгилс Левитс — бывший судья Суда Евросоюза — официально вступил в должность президента Латвии.

Я сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать священными и соблюдать конституцию Латвии и законы государства, — сказал Левитс во время присяги.

Затем новый глава страны был награждён государственными наградами Латвии. После церемонии Левитс возложит цветы к памятнику первому президенту Янису Чаксте и памятнику Свободы — главному монументу государства.

63-летний юрист Эгилс Левитс принимал участие в латвийской политической жизни с 80-х годов, в 90-х был представителем Латвии в ЕСПЧ, а с 2004 года работал судьёй Суда Европейского союза.

Как ранее писал News.ru, депутат сейма Латвии Борис Цилевич обвинил избранного президента республики Эгилса Левитса в дискриминации национальных меньшинств.