Минагропрод Украины оценил ущерб от российского эмбарго

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В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что введение Россией экономических санкций в отношении украинской сельскохозяйственной продукции будет иметь «минимальное» влияние на страну.

«Введение Россией эмбарго на сельскохозяйственные товары будет иметь минимальное влияние на Украину, поскольку уменьшение объёмов экспорта украинских сельскохозяйственных товаров в Россию началось с 2012 года», — сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министерство.

В ведомстве отметили, что доля России в общей структуре экспорта украинского аграрного сектора уменьшилась с 11,5% в 2012 году до 0,65% в 2017 году. Там также подчеркнули, что экспорт украинских товаров в Россию сократился с $2,1 млрд в 2011 году до $116,6 млн в 2017 году.

Ранее в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) отметили, что потери от запрета экспорта украинских товаров в Россию будут незначительными. В НБУ добавили, что экспорт продовольственных товаров может быть переориентирован на другие рынки.

В декабре 2018 года Россия запретила импорт более 50 наименований товаров с Украины. Под запрет попали сельскохозяйственная продукция, сырьё, а также промышленные товары. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как писал News.ru, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак анонсировал разрыв около 40 соглашений с Москвой. По его словам, такое решение власти приняли на фоне прекращения Договора о дружбе между Россией и Украиной.