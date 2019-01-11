USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,290 $   Brent60.80 $ Bitcoin3,664.00 $
МОСКВА-11°C19:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Минагропрод Украины оценил ущерб от российского эмбарго

Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что введение Россией экономических санкций в отношении украинской сельскохозяйственной продукции будет иметь «минимальное» влияние на страну.

«Введение Россией эмбарго на сельскохозяйственные товары будет иметь минимальное влияние на Украину, поскольку уменьшение объёмов экспорта украинских сельскохозяйственных товаров в Россию началось с 2012 года», — сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министерство.

В ведомстве отметили, что доля России в общей структуре экспорта украинского аграрного сектора уменьшилась с 11,5% в 2012 году до 0,65% в 2017 году. Там также подчеркнули, что экспорт украинских товаров в Россию сократился с $2,1 млрд в 2011 году до $116,6 млн в 2017 году.

Ранее в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) отметили, что потери от запрета экспорта украинских товаров в Россию будут незначительными. В НБУ добавили, что экспорт продовольственных товаров может быть переориентирован на другие рынки.

В декабре 2018 года Россия запретила импорт более 50 наименований товаров с Украины. Под запрет попали сельскохозяйственная продукция, сырьё, а также промышленные товары. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как писал News.ru, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак анонсировал разрыв около 40 соглашений с Москвой. По его словам, такое решение власти приняли на фоне прекращения Договора о дружбе между Россией и Украиной.


#украина #россия #санкции #продэмбарго
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
в мире 14:43, 11 января 2019
Украина продаёт оружие более чем в 100 странах
в мире 13:05, 11 января 2019
Порошенко: Украина вышла из зоны риска
экономика 06:56, 11 января 2019
Минфин США обещал сделать санкции против РФ ещё жёстче
в мире 05:24, 11 января 2019
Украина отказалась соболезновать трагедии в Магнитогорске
экономика 22:23, 10 января 2019
Мнучин: США снимают санкции с компаний Дерипаски
Лента новостей
в мире 19:20
Falcon 9 стартовала с 10 спутниками Iridium
в мире 19:20
Сбежавшей аравийке предоставили убежище в Канаде
общество 19:17
Ротенберг будет организовывать антикоррупционные форумы
спорт 19:16
Старожил «Дакара» травмировался на трассе
в мире 19:11
Власти США приближаются к рекордному шатдауну
Другие новости
в мире 19:20
Falcon 9 стартовала с 10 спутниками Iridium
в мире 19:20
Сбежавшей аравийке предоставили убежище в Канаде
в мире 19:11
Власти США приближаются к рекордному шатдауну
в мире 19:09
США отправят военные корабли в Арктику
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top