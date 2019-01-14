Депутат Рады назвал позором задержки зарплат шахтёрам

https://news.ru/storage/news/76f18791c3103ce1516c5b30b2e02df7/7458e204-fd7c-4463-9c5d-e7cec6a23245_850.jpg Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины, основатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что тысячи шахтёрских семей оказались заложниками бюджетных игр власти. При этом, по словам парламентария, Киев полностью игнорирует проблемы горняков.

Соответствующее заявление Бойко сделал на встрече с представителями профсоюзных организаций угольщиков. Его платформа добилась того, что шахты получили 2,5 млрд гривен на погашение задолженностей по зарплате и техническое переоснащение.

«Это позор и дикость, когда в 21-м веке, в стране, которая называет себя европейской, людям нечем кормить своих детей из-за того, что им не выплачивают заработанные за их труд деньги», — заявил политик.

Он подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — за жизнь» намерена выяснить, куда уходят бюджетные деньги и почему эта ситуация не становится объектом внимания правоохранителей. Это дестабилизирует отрасль и наносит удар по энергетической безопасности государства, считает Бойко.

«Это позор, когда правительство страны, которая обладает одними из крупнейших запасов угля в мире, встречает баржи с американским углем пением гимна и торжественными речами, а своим шахтерам даже не платят заработанное», — уточнил он.

Задолженностей не возникло бы, если бы у власти была стратегия развития отрасли. Депутат добавил, что оппозиция не позволит повторения подобной ситуации после смены власти, сообщается на сайте «Оппозиционной платформы — за жизнь».

Ранее News.ru писал, что государственные угледобывающие предприятия Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен. Об этом сообщили в Минэнергоугля страны.