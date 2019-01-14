USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent59.38 $ Bitcoin3,690.43 $
МОСКВА-2°C21:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Депутат Рады назвал позором задержки зарплат шахтёрам

Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады Украины, основатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что тысячи шахтёрских семей оказались заложниками бюджетных игр власти. При этом, по словам парламентария, Киев полностью игнорирует проблемы горняков.

Соответствующее заявление Бойко сделал на встрече с представителями профсоюзных организаций угольщиков. Его платформа добилась того, что шахты получили 2,5 млрд гривен на погашение задолженностей по зарплате и техническое переоснащение.

«Это позор и дикость, когда в 21-м веке, в стране, которая называет себя европейской, людям нечем кормить своих детей из-за того, что им не выплачивают заработанные за их труд деньги», — заявил политик.

Он подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — за жизнь» намерена выяснить, куда уходят бюджетные деньги и почему эта ситуация не становится объектом внимания правоохранителей. Это дестабилизирует отрасль и наносит удар по энергетической безопасности государства, считает Бойко.

«Это позор, когда правительство страны, которая обладает одними из крупнейших запасов угля в мире, встречает баржи с американским углем пением гимна и торжественными речами, а своим шахтерам даже не платят заработанное», — уточнил он.

Задолженностей не возникло бы, если бы у власти была стратегия развития отрасли. Депутат добавил, что оппозиция не позволит повторения подобной ситуации после смены власти, сообщается на сайте «Оппозиционной платформы — за жизнь».

Ранее News.ru писал, что государственные угледобывающие предприятия Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен. Об этом сообщили в Минэнергоугля страны.


#украина #ШАХТЕРЫ #верховнаярада #зарплаты
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 18:21, 9 января 2019
Миссия ОБСЕ встретилась с голодающими шахтёрами
в мире 16:17, 2 января 2019
Отсутствие денег довело украинских шахтёров до голодовки
в мире 16:13, 19 ноября 2018
Украинские шахтёры прекратили голодовку
Лента новостей
в мире 21:23
США намерены покупать у РФ РД-180 до 2024 года
происшествия 21:11
Рабочих придавило плитой в Клину
общество 21:06
Умер создатель авиадвигателей Александр Саркисов
в мире 21:04
Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в САР
происшествия 20:48
Пенсионерка лишилась денег после ночи с ухажёром из Сети
Другие новости
в мире 21:23
США намерены покупать у РФ РД-180 до 2024 года
в мире 21:04
Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в САР
в мире 20:29
Порошенко назвал предателем главу своей администрации
в мире 20:13
Десятки взрослых и детей пострадали при взрыве в Кабуле
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top