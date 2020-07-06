Выборщикам в США запретили голосовать вопреки воле штатов

https://static.news.ru/photo/4f2f1df4-bf9b-11ea-a42f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Верховный суд США запретил членам комиссии выборщиков голосовать за президента вопреки воле штатов. Президентские выборы в США проходят в два этапа: сначала проводится всеобщее голосование и победителю достаются все выборщики от данного штата, затем они собираются в Вашингтоне и формальным голосованием утверждают волю избирателей.

Штаты США имеют право заставить выборщиков голосовать на выборах президента так, как им предписано штатами, а не по своей воле, — цитирует РИА Новости решение Верховного суда.

В Конституции США нет прямого запрета выборщикам нарушать волю избирателей, поэтому ранее бывали случаи, когда отдельные выборщики голосовали вопреки воле жителей определённого штата. Однако это никогда не влияло на итоги голосования.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что американские всеобщие выборы, которые пройдут 3 ноябре 2020 года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны. По его словам, причиной этого может стать использование возможности голосовать по почте. По словам американского лидера, «этой глупости» должен быть «положен конец». Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, на праймериз у демократов победил Джо Байден.