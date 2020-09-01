Вашингтон может ввести санкции против России из-за Белоруссии

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Власти США рассматривают возможность введения ограничений в отношении РФ в случае открытого вмешательства Москвы в ситуацию в Белоруссии. Кроме того, санкции могут затронуть семерых чиновников из Белоруссии.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в американской администрации. По его данным, санкции могут быть введены в связи с «фальсификацией» президентских выборов и грубым подавлением протестов.

У нас есть список из семи человек, мы работаем с Минфином для [подготовки] доказательной базы, — отметил представитель Белого дома.

При этом Вашингтон несколько недель назад озвучил имена этих чиновников властям Евросоюза. Публичное обсуждение санкционного списка может начаться уже в ближайшие дни.

Ранее NEWS.ru писал о том, что позиция глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза относительно ситуации в Белоруссии не соответствует принципам невмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.