Вашингтон может ввести санкции против России из-за Белоруссии

Власти США рассматривают возможность введения ограничений в отношении РФ в случае открытого вмешательства Москвы в ситуацию в Белоруссии. Кроме того, санкции могут затронуть семерых чиновников из Белоруссии.
Об этом
У нас есть список из семи человек, мы работаем с Минфином для [подготовки] доказательной базы, — отметил представитель Белого дома.
При этом Вашингтон несколько недель назад озвучил имена этих чиновников властям Евросоюза. Публичное обсуждение санкционного списка может начаться уже в ближайшие дни.
Ранее NEWS.ru писал о том, что позиция глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза относительно ситуации в Белоруссии не соответствует принципам невмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен