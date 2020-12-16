В США право снести Trump Plaza разыграют на аукционе

https://static.news.ru/photo/e21ddda8-40d8-11eb-81d4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) Марти Смолл заявил, что городские власти разыграют на аукционе право снести принадлежавший президенту США Дональду Трампу отель с казино Trump Plaza. По его словам, в феврале 2021 года здание рухнет после направленного взрыва.

Трансляция выступления Смолла велась в Facebook. На судьбу здания, которое закрыто с 2014 года, повлияло прошлое Трампа, связанное с Атлантик-Сити, подчеркнул он.

Трамп воспользовался в своих целях законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик-Сити и потом бросил на произвол судьбы город и его жителей, — отметил мэр.

Он добавил, что снос здания приурочили к проигрышу Трампом президентских выборов, а вырученные на аукционе деньги власти отдадут юношескому клубу с профессиональным обучением подростков.

В империи действующего хозяина Белого дома остаются ещё пять Trump Plaza.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проигравший выборы в США Дональд Трамп мог бы приехать в Россию и стать здесь эффективным бизнесменом. Если бы ему вдруг пришлось переехать в Россию без гроша в кармане, учитывая его репутацию и опыт, снова занялся бы операциями с недвижимостью, и преуспел бы в этом, отметил в беседе с NEWS.ru президент рекрутингового портала Алексей Захаров.