В США охотившийся на бурундуков мальчик прострелил голову своему дяде

В США восьмилетний мальчик по время охоты на бурундуков случайно ранил в голову своего дядю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошёл в штате Нью-Гэмпшир. Восьмилетний мальчик и его 32-летний дядя стреляли в бурундуков. После убийства одного из грызунов пуля срикошетила и попала мужчине в голову. Он госпитализирован с ранениями, не опасными для жизни. Предполагается, что он выздоровеет.

Полиция расследует происшествие как несчастный случай.

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