В США охотившийся на бурундуков мальчик прострелил голову своему дяде
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:32, 26 июня 2021
Фото: XinHua/Global Look Press
В США восьмилетний мальчик по время охоты на бурундуков случайно ранил в голову своего дядю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции.
Инцидент произошёл в штате Нью-Гэмпшир. Восьмилетний мальчик и его 32-летний дядя стреляли в бурундуков. После убийства одного из грызунов пуля срикошетила и попала мужчине в голову. Он госпитализирован с ранениями, не опасными для жизни. Предполагается, что он выздоровеет.
Полиция расследует происшествие как несчастный случай.
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