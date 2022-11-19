В США назвали главный страх Украины в конфликте с Россией NI: главным страхом Киева является сделка РФ и США после выборов президента в 2024 году

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Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году политика, который является сторонником переговоров с Россией. В Киеве считают, что этом случае украинскими интересами в Вашингтоне пренебрегут, сообщает американский журнал National Interest.

Великие державы часто торгуются и договариваются, а «валютой» нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка, — подчеркивается в публикации.

Также в Киеве вызывает беспокойство перспектива лишиться поддержки Запада из-за умелых действий Москвы, считают в издании. Автор статьи предполагает, что Россия может найти союзников в Европе, если предложит отдельным странам «щедрые контракты на поставку энергоносителей».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По словам представителя Соединенных Штатов, решение о начале переговорного процесса всецело принадлежит Киеву.