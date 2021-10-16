В США на футбольном матче произошла стрельба

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на стадионе в Алабаме. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Стрелок пока не найден, сообщает CNN.

Инцидент произошёл на стадионе Ladd-Peebles в городе Мобиле во время игры школьных команд по американскому футболу. Известно, что среди раненых двое несовершеннолетних.

По словам начальника местной полиции Пола Прайна, стрельба велась в коридоре, ведущем на выход со стадиона. Всего было произведено семь выстрелов. Он сказал, что, возможно, причиной стала ссора двух мужчин. В полиции уточнили, что аресты пока не проводились, ведётся расследование.

На кадрах с места происшествия видно, как игроки и зрители, услышав выстрелы, сначала пытаются определить, откуда ведётся стрельба, а потом бегут в поисках укрытия.

13 октября в центре норвежского города Конгсберга мужчина открыл стрельбу из лука по людям. В результате пять человек погибли, двое получили ранения, среди них — сотрудник полиции в штатском. Злоумышленника задержали, ему предъявлены обвинения. По данным полиции, он действовал в одиночку. Правоохранители расценивают случившееся как теракт.