В США хотят убедить Лукашенко, что он не может быть президентом сейчас

https://static.news.ru/photo/c80aaa1c-ee54-11ea-8018-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Гилмор Фото: twitter.com

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что Соединённые Штаты намерены убедить белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что он не может быть президентом в ситуации, которая сложилась в республике.

Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо, — привели слова постпреда США при ОБСЕ в ТАСС.

Он также выразил обеспокоенность возможным вмешательством России в дела Белоруссии и поддержкой Александра Лукашенко.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии. Это заявление он сделал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.