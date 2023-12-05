В Белом доме признали, что ожидали взятия Киева еще в первые дни СВО Белый дом: США в первые дни СВО думали, что Россия возьмет Киев

Власти США думали, что российские военные возьмут контроль над Киевом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, такие мысли у руководства Штатов появились еще в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине.

Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят, - сказала она.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что есть большие шансы, что 2024 год станет переломным в вопросе спецоперации. По его словам, в грядущем году РФ может взять под контроль Киев. Вашингтон многим пожертвует, в том числе Киевом, лишь бы не дать РФ выиграть, особенно перед выборами в США, констатировал эксперт.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец выразил мнение, что на ход спецоперации влияет множество факторов. По его словам, одним из них является осознание президентом Украины Владимиром Зеленским бесполезности сопротивления. Когда к нему придет это понимание, спецоперация завершится, считает Баранец.