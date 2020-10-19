Трамп выразил уверенность в победе на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/72e8e1e0-1238-11eb-ab97-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил сотрудникам своего предвыборного штаба, что уверен в своей победе на грядущих выборах главы государства в ноябре 2020 года.

Мы победим. Возможно, что ещё две или три недели назад я бы так не говорил вам. Но мы никогда не были в такой уверенной позиции, как сегодня, — цитирует американского лидера Associated Press.

Как писал NEWS.ru, американские читатели сайта Fox News возмутились тем, как западные СМИ поддерживают кандидата от Демократической партии Джо Байдена, несмотря на очевидные улики, доказывающие, что его сын Хантер был замешан в коррупции. Речь идёт о статье, которую написал для Fox News профессор права и юрист-криминалист Джонатан Терли. В ней он подробно описал суть нынешней предвыборной гонки в США, заявив, что после появления компромата на Хантера Байдена демократы даже не потрудились опровергнуть подлинность этих улик.

Доводы учёного спровоцировали ожесточённую реакцию читателей, которые симпатизируют Трампу и также замечают, что президента США пытаются уличить в каких-либо преступлениях на основании слов неназванных источников, тогда как в статьях про Байдена доказательств предостаточно, однако СМИ молчат.

Некоторые читатели заподозрили ФБР в предвзятости. Ведь речь идёт о том, что ноутбук с компроматом на Хантера Байдена находится у спецслужб уже неделю, а агенты официально так и не могут подтвердить его принадлежность сыну кандидата в президенты от демократов.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал посадить в тюрьму своего ключевого оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена, а также всех его родственников.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.