Трамп считает, что будет хорошо, если США наладят отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/d9980ba2-ee5f-11ea-bc1f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил, что США должны налаживать отношения с другими странами, в том числе и с Россией.

Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо <...> Они (демократы. — NEWS.ru) всегда говорят о России, они никогда не говорят о Китае. Это очень интересно <...> Я слышал, это опять началось. Они говорят: «Кто-то говорил с Россией два года назад». Россия, Россия, Россия. Это настоящие маньяки. <...> Когда я слышу (по телевизору. — NEWS.ru) о России, то я его отключаю, это безумие. Ладить со странами — это очень хорошо, вообще- то, — привели слова Дональда Трампа в ТАСС.

Отмечается, что представители Демократической партии неоднократно заявляли о связи Дональда Трампа и России и чрезмерной симпатии американского лидера к РФ. Однако Дональд Трамп настаивает на налаживании отношений с российской стороной.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая — единственная и наибольшая угроза для Соединённых Штатов и американцев. Он добавил, что Дональд Трамп работает над проблемой угрозы Китая для США.