Трамп пообещал, что в США не будет социализма

https://static.news.ru/photo/5364fae2-e642-11ea-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Он пообещал, что в США никогда не будет социализма.

Он рассказал о достижениях своей администрации, среди которых снижение цен на медикаменты.

В некоторых социалистических странах самые низкие цены [на лекарства], так что единственное, что у меня есть с социализмом — я хочу получить их цены. <...> За исключением этого, наша страна никогда не будет социалистическим государством, — подчеркнул он.

Выступление главы государства опубликовано в Twitter его предвыборного штаба.

President @realDonaldTrump : "Our country will NEVER be a socialist country!" pic.twitter.com/Fe7gTedWss — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) August 24, 2020

Ранее Республиканская партия Соединённых Штатов официально выдвинула действующего президента страны Дональда Трампа в качестве кандидата на ближайшие выборы главы государства. Голосование проходит на съезде партии и транслируется в прямом эфире. Политик набрал 1276 необходимых голосов, однако голосование ещё не завершено. При этом Трамп уже выиграл все праймериз политической силы и получил все, кроме одного, 2,4 тысячи голосов съезда.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Такое решение было принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов. В общей сложности Байден получил более 3550 голосов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.