Трамп оценил последние встречи представителей США с Россией и Украиной Трамп: последние встречи делегации США с Россией и Украиной были очень хорошими

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Последние встречи представителей США с делегациями России и Украины были «очень хорошими», заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он отметил, что в ближайшие три дня расскажет все подробности по мирному урегулированию, передает ТАСС.

Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией, — сказал Трамп.

Ранее спецпредставитель американского президента Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что США устали от происходящего на Украине. Высказывания Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров могут показаться резкими, но именно такими они и должны быть, отметил чиновник. По его мнению, в мире много других проблем, которые ждут участия США.

Позднее российский философ Александр Дугин отметил, что Трамп, фиксируя нежелание всех сторон закончить конфликт на Украине на его условиях, готовится к выходу из него в одностороннем порядке. Решение российского лидера Владимира Путина о пасхальном перемирии было принято самостоятельно — без согласования с Трампом, так как «это жест доброй воли нашего президента».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не готова говорить о временных рамках урегулирования конфликта на Украине. Так он прокомментировал слова президента США о том, что Россия и Украина, вероятно, заключат соглашение на текущей неделе.