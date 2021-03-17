США запрещают импорт и экспорт оружия с Россией

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Министерство торговли США с 18 марта расширит экспортные ограничения в отношении РФ из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Россия вносится в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт оружия и оборонных услуг. По торговле в сферах авиации и космоса будет действовать ряд исключений, но только до 1 сентября.

Бюро промышленности и безопасности расширит экспортные ограничения в отношении России в соответствии с выводами госсекретаря США от 2 марта 2021 года о том, что власти РФ использовали химическое или биологическое...