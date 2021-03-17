США запрещают импорт и экспорт оружия с Россией

Соединённые Штаты вносят Россию в список стран у которых запрещено покупать и продавать им оружие. Под запрет подпадают и оборонные услуги. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
При этом США следят за вложениями России и Китая в ракетные технологии для их сдерживания и не стремятся к вооружённому противостоянию с этими странами. Об этом заявил замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. Он отметил, что региональные потенциалы РФ и КНР, их вложения в ракеты средней дальности являются вызовами для США, писал NEWS.ru.