США ввели санкции против «кремлевских элит» США расширили санкционный список против закупочной сети ОПК РФ и «кремлевских элит»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента США вводит санкции против закупочной сети российского ОПК и «связанных с Кремлем» элит, следует из сообщения, опубликованного на сайте американского Минфина. В нем указано, что рестрикции введены в отношении 14 физических и 28 юридических лиц, а «восемь воздушных судов квалифицируются как блокированная собственность».

Управление по контролю над иностранными активами внесло в черный список глобальную сеть финансовых посредников и других [лиц], ассоциированных с двумя связанными с Кремлем элитами, состояния которых переплетены с Западом, — говорится в релизе.

14 ноября Канада анонсировала очередные ограничительные меры против России. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, в расширенный санкционный список вошли 23 россиянина.

В ответ МИД РФ анонсировал встречные санкции против граждан Канады. В него вошли 100 человек. В черном списке значатся Стефан Бандера, который является внуком украинского националиста Степана Бандеры, а также актер Джим Керри.

Также стало известно, что Евросоюз включил восьмерых россиян, двух граждан Сирии и одну сирийскую металлургическую компанию в черный список за «распространение химического оружия».