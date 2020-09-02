США продлили запрет на выезд в КНДР для американцев до сентября 2021 года

Госдепартамент США сообщил, что для американцев продлён запрет на поездки в КНДР до 31 августа 2021 года.
Как объяснили в ведомстве, запрет связан с рисками для граждан США быть арестованными, а также угрозой длительного содержания в заключении и для безопасности в целом,
Отмечается, что решение вступило в силу с 1 сентября 2020 года. Однако запрет может быть снят раньше срока, если так решит госсекретарь США.
Запрет на поездки в Северную Корею действуют для граждан США с 2017 года.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп сообщил, что его отношения с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном можно назвать хорошими. Политик подчеркнул, что если бы у власти в США оставались демократы, то «была бы война» с КНДР.
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