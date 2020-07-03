США

Протестующие заблокировали шоссе в Южной Дакоте перед приездом Трампа

05:18, 04 июля 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит президента США Дональда Трампа на гору Рашмор в Южной Дакоте для празднования 4 июля Дня независимости вызвал недовольство местных жителей. Они посчитали мероприятие, на котором ожидается более семи тысяч человек, опасным из-за угрозы заражения коронавирусом.

За три часа до приезда главы государства протестующие заблокировали шоссе. Для разгона демонстрантов полиция применила дымовые шашки, сообщает The Hill.

Отмечается, что среди протестующих были представители коренных народов, которые считают гору своей священной землёй.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предвыборный штаб президента США Дональда Трампа столкнулся с дилеммой: религиозные избиратели входят в его целевой электорат, но открывшиеся после карантина церкви стали рассадниками коронавируса. В стране вновь наблюдается резкий всплеск заболеваемости СOVID-19, но лидер и его сторонники намерены держать храмы открытыми несмотря ни на что.

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