Протестующие заблокировали шоссе в Южной Дакоте перед приездом Трампа

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Апелляционный суд принял решение освободить из тюрьмы педофила Питера Мэллори, которого приговорили к тысяче лет заключения. Мужчину обвинили в хранении порно с участием детей, вторжении в частную жизнь и фальсификации доказательств.

Приговор был оглашён в 2012 году. Тогда судья заявляла, что мужчина, вероятно, «самый активный коллекционер детской порнографии во всём мире», передаёт New York Post. До своего ареста Мэллори служил окружным...