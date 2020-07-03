Протестующие заблокировали шоссе в Южной Дакоте перед приездом Трампа

https://static.news.ru/photo/f38279e2-bd9c-11ea-bedf-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press
Визит президента США Дональда Трампа на гору Рашмор в Южной Дакоте для празднования 4 июля Дня независимости вызвал недовольство местных жителей. Они посчитали мероприятие, на котором ожидается более семи тысяч человек, опасным из-за угрозы заражения коронавирусом.
За три часа до приезда главы государства протестующие заблокировали шоссе. Для разгона демонстрантов полиция применила дымовые шашки, сообщает The Hill.
Отмечается, что среди протестующих были представители коренных народов, которые считают гору своей священной землёй.
Indigenous protesters have blocked the road leading to tonightâs Trump event at so-called Mount Rushmore (a sacred Lakota site in the Black Hills) pic.twitter.com/apVkto24Un
Ранее NEWS.ru сообщал, что предвыборный штаб президента США Дональда Трампа столкнулся с дилеммой: религиозные избиратели входят в его целевой электорат, но открывшиеся после карантина церкви стали рассадниками коронавируса. В стране вновь наблюдается резкий всплеск заболеваемости СOVID-19, но лидер и его сторонники намерены держать храмы открытыми несмотря ни на что.