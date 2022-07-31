Тайвань не вошел в программу азиатского турне Пелоси Пелоси сообщила, что посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси рассказала, какие страны посетит в ходе своего азиатского турне. Политик побывает в Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии, говорится в сообщении на ее сайте. Тайваня в списке не оказалось.

В Сингапуре, Малайзии, Республике Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать наши общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление, — сказала Пелоси.

30 июля самолет с Пелоси на борту покинул американскую авиабазу. Спикер палаты представителей отправилась в азиатское турне.

Ранее Китай выступил против визита Пелоси на Тайвань. Пекин предупредил о рисках и заявил, что может ввести бесполетную зону, чтобы не допустить визита чиновницы на Тайвань. Издание Global Times отмечало, что визит американского представителя на остров может стать поводом для «большой войны».