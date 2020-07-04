Обвинившую РФ в сговоре с талибами разведку США «уличили» в наркоторговле

https://static.news.ru/photo/7cd9d25a-bdf0-11ea-8192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разведка Соединённых Штатов, которая обвинила Россию в сговоре с талибами против американских солдат, принимает участие в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

У них самолёты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец в Кабуле вам расскажет. Даже ленивый готов на эту тему поговорить, — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

Он назвал эту тайну американской разведки секретом Полишинеля. Этим фразеологическим выражением называют секрет, который всем и так известен.

Ранее сенатор-демократ Соединённых Штатов Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента России Владимира Путина и властей РФ за предполагаемый «сговор» с талибами. По мнению политика, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки Соединённых Штатов подтвердит, что Москва выплачивала вознаграждение боевикам запрещённой в России группировки «Талибан» за нападения на американских солдат в Афганистане. Сделано это должно быть в течение 15 дней после поступления такой информации.

Как писал NEWS.ru, вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Фейковая история вызвала гнев рядовых американцев — 30 июня посольство России передало в правоохранительные органы Соединённых Штатов информацию о призывах в социальных сетях «свести счёты с русскими», которые угрожают безопасности дипломатов. Отмечается, что не у многих хватает здравого смыла осознать надуманность и провокационный характер срежиссированной русофобской кампании. Вместе с тем Антонов выразил надежду, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.