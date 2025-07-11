Обозреватель назвал два сценария выступления Трампа по России Обозреватель Умеренков: Трамп может сделать заявление о России по двум сценариям

Выступление президента США Дональда Трампа о России может содержать два тезиса, считает обозревать KP.RU Евгений Умеренков. Он не исключил, что речь пойдет о возобновлении военной помощи Украине или введении новых санкций против Москвы.

Аналитик прокомментировал каждый из двух сценариев. В случае военной помощи Украине США будут дозированно выделять оружие, что позволит лишь оттянуть поражение украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнул обозреватель. Иначе Трампа будут критиковать за якобы поддержку России, объяснил журналист.

В случае ввода новых санкций Москве будет все равно, убежден аналитик. Он напомнил, что против России уже введено порядка 40 тысяч ограничительных мер. Журналист уверен: РФ благодаря обширному опыту с легкостью справится с новым вызовом.

Ранее западные журналисты отметили, что президент России Владимир Путин намерен игнорировать давление якобы разочаровавшегося в нем Трампа. По их мнению, российский лидер уверен в превосходстве РФ над Украиной в двустороннем конфликте.