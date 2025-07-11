Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 18:00

Обозреватель назвал два сценария выступления Трампа по России

Обозреватель Умеренков: Трамп может сделать заявление о России по двум сценариям

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выступление президента США Дональда Трампа о России может содержать два тезиса, считает обозревать KP.RU Евгений Умеренков. Он не исключил, что речь пойдет о возобновлении военной помощи Украине или введении новых санкций против Москвы.

Аналитик прокомментировал каждый из двух сценариев. В случае военной помощи Украине США будут дозированно выделять оружие, что позволит лишь оттянуть поражение украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнул обозреватель. Иначе Трампа будут критиковать за якобы поддержку России, объяснил журналист.

В случае ввода новых санкций Москве будет все равно, убежден аналитик. Он напомнил, что против России уже введено порядка 40 тысяч ограничительных мер. Журналист уверен: РФ благодаря обширному опыту с легкостью справится с новым вызовом.

Ранее западные журналисты отметили, что президент России Владимир Путин намерен игнорировать давление якобы разочаровавшегося в нем Трампа. По их мнению, российский лидер уверен в превосходстве РФ над Украиной в двустороннем конфликте.

Дональд Трамп
США
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио объяснил, что Трамп имел в виду под «оплатой» оружия для Украины
В РФ раскрыли перспективы сотрудничества в Арктике на фоне расширения НАТО
Путин поручил принять меры по защите детского отдыха в России
«Алюминиевые шапочки»: в РФС дали совет любителям теорий заговоров
Акиньшина, серый список актеров, запрет Латвии: как живет Данила Козловский
«Будет кое-что происходить»: Трамп о конфликте России и Украины
Угроза смертной казни нависла над молодым россиянином в Таиланде
S7 раскрыла дату возобновления рейсов в Геленджик из Москвы
В США заявили о необходимости наращивать потенциал НАТО на фоне мощи России
Популярная российская комедия получит египетский ремейк
Пенсионер-расчленитель и маленькие насильники: дикие ЧП за день
В Совфеде рассказали, кто больше всего устал от Украины
Убирают свидетелей: загадочная смерть очевидца смены пола Брижит Макрон
Выдвинутый на пост посла США в Малайзии политик выступил с бойкотом
Летавшая на военном самолете блогерша угрожала экс-мужу отправкой на СВО
В России предложили ввести новые выплаты для добровольцев
Военкор заявил о переходе под контроль ВС России еще одного поселка в ДНР
Путин изменил форму российских военных
В России решили бороться с матом
В России собираются начать «учебную революцию»
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.