Клинтон посоветовала Байдену не признавать итоги выборов

https://static.news.ru/photo/9bfa7536-e708-11ea-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Tamcke via www.imago/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон дала совет действующему кандидату от той же партии Джо Байдену. Она заявила, что политику не следует признавать результаты выборов, если они будут не в его пользу.

По её словам, в день выборов результаты могут показывать незначительный перевес в сторону представителя Республиканской партии и действующего президента Дональда Трампа.

Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется, — сказала она в эфире телеканала Showtime.

Если демократы будут так же внимательны и непреклонны, как и республиканцы, Байден может победить.

Я думаю, что в конечном итоге он выиграет, если мы не будем отступать ни на шаг и если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона, — добавила она.

Ранее Республиканская партия Соединённых Штатов официально выдвинула действующего президента страны Дональда Трампа в качестве кандидата на ближайшие выборы главы государства. Голосование проходит на съезде партии и транслируется в прямом эфире. Политик набрал 1276 необходимых голосов, однако голосование ещё не завершено. При этом Трамп уже выиграл все праймериз политической силы и получил все, кроме одного, 2,4 тысячи голосов съезда.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Такое решение было принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов. В общей сложности Байден получил более 3550 голосов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.