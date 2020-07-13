Илона Маска обвинили в избиении Эмбер Хёрд

https://static.news.ru/photo/422ba7e0-c512-11ea-a98b-fa163e074e61_660.jpg Эмбер Хёрд Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Работники апартаментов, в которых жили Эмбер Хёрд и Джонни Депп, рассказали подробности об избиении актрисы, в котором она обвинила бывшего мужа. По их словам, настоящим виновником мог быть бизнесмен Илон Маск.

Сотрудника пентхауса поделилась, что на лице женщины появились следы побоев спустя неделю после отъезда её супруга из страны, передаёт Daily Mail. Представитель службы безопасности здания Алехандро Ромеро отметил, что в этот период к артистке несколько раз около 11 вечера приезжал Маск. В этот период на её лице и появились следы побоев.

Оба свидетеля под присягой отметили, что никто кроме миллиардера не навещал Хёрд.

Джонни Депп покинул страну после самого пресловутого обмана мисс Хёрд, когда она заявила, что он бросил телефон ей в правый глаз. Тем не менее две недели спустя главный консьерж в здании заявил, что увидел госпожу Хёрд с синяком под другим глазом, синяками в форме пальца на её горле и перевязанной рукой. Именно Илон Маск приходил в пентхаус мистера Деппа во время его двухнедельного отсутствия, — рассказал адвокат Деппа Адам Уолдман.

Депп и Хёрд поженились в феврале 2015 года. В 2016 году Хёрд обвинила Деппа в избиениях и подала на развод. После этого актёр также обратился в суд с иском из-за статьи, в которой Хёрд называет себя жертвой домашнего насилия. Актёр считает слова бывшей жены клеветой. Слушания по иску актёра Джонни Деппа к его бывшей жене актрисе Эмбер Хёрд состоялись 7 июля в Лондоне. Депп хочет взыскать с экс-супруги компенсацию в размере $50 млн. Он обвиняет женщину в нарциссизме, социопатии и лжи, а также считает, что публичные скандалы, которыми обернулся их брак, негативно сказались на его карьере.

Представители Деппа предоставили суду запись его разговора с экс-супругой, в ходе которого она рассказывает, что она сама ударила актёра дверью по лицу.

Ранее, как писал NEWS.ru, один из соседей Деппа заявил, что Хёрд занималась групповым сексом с актрисой Карой Делевинь и Маском. Оргия якобы проходила в доме Деппа, когда тот был на съёмках. Бизнесмен опроверг эту информацию. По его словам, он начал встречаться с Хёрд через месяц после её развода, а с Карой Делевинь они просто друзья. Актёр был взбешён из-за этих сведений и обещал отрезать бизнесмену «достоинство».