Флаг США сожгли у Белого дома после выступления Трампа

https://static.news.ru/photo/0455a672-be6a-11ea-a9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolas Georgiou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американцы, протестующие около Белого дома в Вашингтоне, сожгли флаг своей страны после выступления президента Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США. Сжигая флаг, участники протестов выкрикивали лозунги против «рабства, геноцида и войны».

К месту инцидента прибыла полиция, сообщает телеканал NBC.

В своей праздничной речи Трамп заявил, что в настоящий момент США готовы покончить с протестами, чтобы толпы людей больше не могли свергать статуи и рушить американские ценности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что речь по случаю Дня независимости Дональд Трамп произнёс на мероприятии «Салют Америке — 2020», которое 4 июля прошло в Белом доме. Президент США говорил о заслугах американских героев, которым предстоит прекратить протесты, как они раньше «победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов».