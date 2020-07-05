Флаг США сожгли у Белого дома после выступления Трампа

Американцы, протестующие около Белого дома в Вашингтоне, сожгли флаг своей страны после выступления президента Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США. Сжигая флаг, участники протестов выкрикивали лозунги против «рабства, геноцида и войны».
К месту инцидента прибыла полиция,
В своей праздничной речи Трамп заявил, что в настоящий момент США готовы покончить с протестами, чтобы толпы людей больше не могли свергать статуи и рушить американские ценности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что речь по случаю Дня независимости Дональд Трамп произнёс на мероприятии «Салют Америке — 2020», которое 4 июля прошло в Белом доме. Президент США говорил о заслугах американских героев, которым предстоит прекратить протесты, как они раньше «победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов».
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