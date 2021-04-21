Эксперт назвал причину отказа Байдена от санкций в отношении СП-2

https://static.news.ru/photo/3c130994-a292-11eb-8e92-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Джо Байден отказался от жёстких мер в отношении газопровода «Северный поток — 2» из-за нежелания портить отношения с Германией. Такое мнение высказал профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) и эксперт клуба «Валдай» Алан Кафруни.

Как рассказал эксперт изданию Lenta.ru, заявление Байдена о введении санкций сопровождалось достаточно миролюбивым тоном, к тому же сами ограничения оказались для России не болезненными. По словам Кафруни, США не откажутся от применения санкций в качестве важного инструмента внешней политики, однако к эскалации напряжённости они также не стремятся.

Заявление Байдена указывает на то, что Соединённые Штаты будут продолжать полагаться на санкции и даже расширять их применение в качестве важного инструмента внешней политики. Однако это не означает, что новая администрация стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, — заявил специалист.

Джо Байден объявил о новых ограничительных мерах против России 15 апреля. Они затронули 12 российских граждан и 20 компаний. США также запретили своим банкам покупать российские гособлигации напрямую при первичном размещении и объявили о высылке 12 дипломатов.

Ранее американские эксперты признали, что очередной пакет антироссийских санкций, подписанный Джо Байденом, не изменит поведения Москвы. Аналитики пришли к выводу, что его влияние на российскую экономику будет весьма ограниченным и Вашингтон мог пойти на куда более жёсткие шаги.

По мнению аналитика S&P Global Билла О’Грэди, несмотря на то что нынешний раунд санкций не коснулся торговли нефтью и газом, а также не включил в себя ограничения против газопровода «Северный поток — 2», это может быть следующим шагом Байдена, так как мягкие опции у его администрации уже закончились.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

По последним данным, в экономических водах Дании работы по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» могут завершиться в мае 2021 года. Таким образом, к началу лета нитка будет завершена на две трети и работы начнутся уже на территории Германии.