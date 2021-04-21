Эксперт назвал причину отказа Байдена от санкций в отношении СП-2

Президент Соединённых Штатов Джо Байден отказался от жёстких мер в отношении газопровода «Северный поток — 2» из-за нежелания портить отношения с Германией. Такое мнение высказал профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) и эксперт клуба «Валдай» Алан Кафруни.
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Заявление Байдена указывает на то, что Соединённые Штаты будут продолжать полагаться на санкции и даже расширять их применение в качестве важного инструмента внешней политики. Однако это не означает, что новая администрация стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, — заявил специалист.
Джо Байден объявил о новых ограничительных мерах против России 15 апреля. Они затронули 12 российских граждан и 20 компаний. США также запретили своим банкам покупать российские гособлигации напрямую при первичном размещении и объявили о высылке 12 дипломатов.
Ранее американские эксперты признали, что очередной пакет антироссийских санкций, подписанный Джо Байденом, не изменит поведения Москвы. Аналитики пришли к выводу, что его влияние на российскую экономику будет весьма ограниченным и Вашингтон мог пойти на куда более жёсткие шаги.
По мнению аналитика S&P Global Билла О’Грэди, несмотря на то что нынешний раунд санкций не коснулся торговли нефтью и газом, а также не включил в себя ограничения против газопровода «Северный поток — 2», это может быть следующим шагом Байдена, так как мягкие опции у его администрации уже закончились.
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.
По последним данным, в экономических водах Дании работы по прокладке трубопровода «Северный поток — 2»