Экономист предрёк США дефолт

В условиях высокой инфляции американской экономики США могут потерять возможность обслуживать свой внешний долг и объявить о дефолте, заявил в беседе с «360» член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров экономист Александр Разуваев. По его мнению, вся эта ситуация в итоге может привести к тому, что в Белый дом вернётся Дональд Трамп.

Эксперт напомнил, что инфляция в США началась ещё два года назад, когда напечатали очень много денег для борьбы с пандемией коронавируса. Он также отметил, что неважно, что стало причиной инфляции, есть федеральная резервная система, которая обязана с ней бороться и повышать ставку.

У них 30 триллионов долга, не очень понятно, как при росте ставок они будут его обслуживать. Можно говорить о дефолте в итоге, в какой-то форме. На самом деле они, скорее всего, объявят реструктуризацию хорошим парням, а плохим парням, вроде Китая, у которого больше триллиона долгов, будет заморозка, — пояснил Разуваев.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине. По данным Минтруда США, годовая инфляция в марте в стране составила 8,9%. Это самое серьёзное увеличение показателя за 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.