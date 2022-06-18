Дочь Байдена пожаловалась на секс-зависимость из-за водных процедур с отцом Жительница Флориды Харрис продала дневник дочери Байдена, где она жалуется на нимфоманию из-за «душа с отцом»

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден со своей дочерью Эшли Байден

Дочь президент США Джо Байдена Эшли страдает от сексуальной зависимости и связывает это с принятием душа вместе с отцом, о чем говорят записи в ее личном дневнике, сообщает Daily Mail. Ежедневник с компрометирующими американского лидера записями нашла и продала за $40 тысяч жительница Флориды Эйми Харрис в 2020 году. Считается, что личные записи дочери Байдена попали в руки к правой организации Project Veritas. Сейчас в домах журналистов проекта ведутся обыски.

Я всегда была помешана на парнях. Стала сексуально зависимой в юном возрасте... Помню, как меня сексуализировали с [членом семьи]; помню, как еще совсем юной спала с друзьями; принимала душ с отцом (наверное, это не совсем уместно), — гласит одна из записей от 30 января 2019 года.

Сейчас Харрис находится под следствием, так как считается, что она продала дневник в корыстных целях. Личные записи Эшли Байден женщина обнаружила под матрасом одной из кроватей в реабилитационном центре в городе Палм-Бич (Флорида), где проходят лечение люди с наркозависимостью.

Отмечается, что компрометирующие записи попали в СМИ и были опубликованы еще в 2020 году, но тогда не привлекли должного внимания. В ноябре 2021 года газета The New York Times впервые сообщила о расследовании Минюстом США и подтвердила подлинность дневника. В статье также сообщалось, что Байдены обвиняют Харрис в краже со взломом, однако, по данным Daily Mail следствие по факту кражи не ведется.

Федералы не заявляют, что дневник попал к Харрис незаконным путем. Но продажа чужого имущества может считаться преступлением. А тот факт, что Эшли — дочь президента, выводит дело на другой юридический уровень, — добавил источник Daily Mail.

По данным следствия, Харрис связалась со своим ранее судимым за продажу наркотиков другом Робертом Курландером, и они вместе вынашивали план продажи личного дневника Эшли Байден оперативникам Республиканской партии, которые были в поиске преимуществ на предстоящих выборах.

Ранее политолог и историк Дмитрий Саймс заявил, что Байден — «вменяемый человек», но не друг России. Он отметил, что американский лидер заслуживает уважения из-за того, что не хочет сильно давить на Москву и еще помнит времена холодной войны.