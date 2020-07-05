Число заразившихся COVID-19 в США за сутки возросло на 45 тысяч

https://static.news.ru/photo/bea9558a-beb7-11ea-9949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

За последние сутки в США выявлены 45,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который публикует статистику на основе информации федеральных и местных властей, а также других открытых источников.

Общее число заболевших с начала пандемии в США превышает 2,8 млн человек. За это время в стране жертвами инфекции стали более 129 тысяч человек. За последние сутки было зафиксировано 242 летальных исхода.

Накануне рекорд по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом был установлен во Флориде – 11,4 тысячи. Ухудшение ситуации отмечалось ещё в 14 штатах, в числе которых Аризона, Техас и другие. В течение трёх дней подряд суточный прирост заболевших в стране превышал 50 тысяч человек.

США продолжают лидировать по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Второе место занимает Бразилия, где зарегистрировано более полутора миллиона заболевших.

На третьем месте находится Россия. В стране выявлено 681,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 450,7 тысячи пациентов, умерли 10,1 тысячи.

В первую десятку также входят Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Всего коронавирусом охвачено более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 11,2 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа сделать обязательным для всех жителей страны ношение медицинских масок. По его мнению, эта мера позволит предотвратить всплеск новых заражений коронавирусом. Он отметил, что Трампу следует подать личный пример согражданам и начать носить маску на публике.