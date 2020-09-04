Болтон: Трамп лично потребовал заменить британского посла Дэррока

https://static.news.ru/photo/78ef5928-ef8a-11ea-81ee-fa163e074e61_660.jpg Ким Даррок Фото: gov.uk

Президент США Дональд Трамп лично потребовал добиться ухода посла Великобритании Кима Дэррока, который критиковал американскую администрацию в своих депешах. Детали этого конфликта рассказал бывший помощник американского лидера Джон Болтон.

Экс-помощник в интервью The Daily Telegraph подчеркнул, что конфликт произошёл в июле 2019 года. Глава Белого дома позвонил Болтану и потребовал «выгнать прочь» британского посла после появления скандальной статьи в газете Daily Mail. Издание опубликовало выдержки из конфиденциальных дипломатических сообщений, в которых Дэррок называл команду Трампа «некомпетентной и беспомощной». Кроме того, британец предсказывал американскому политику позорный конец карьеры.

После этого Болтон позвонил бывшему тогда секретарем британского кабинета министров и советником главы правительства по национальной безопасности Марку Седвиллу и сказал, что если Дэррок останется на своем посту, то «все будет становиться только хуже». Через несколько дней посол ушёл в отставку.

В свою очередь Дэррок в интервью журналу Time Magazine заявил, что в случившемся виноват премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Скандал начал разгораться во время борьбы за пост главы правительства. Тогда Джонсов во время дебатов со своим основным соперников Джереми Хантом не стал отвечать на вопрос о том, позволит ли он Дэрроку остаться послом.

Дэррок, ставший членом Палаты лордов британского парламента, считает, что Трамп нашёл в Джонсоне «родственную душу». А Джонсон восхищается умением американского лидера «играть фактами и правдой».

Ранее Болтон сообщил, что ощутил на себе гнев действующего президента США, когда тот получил доклады разведчиков, связанные с РФ. Политик работал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего его уволили. По версии СМИ, Болтон не нашёл общего языка с Белым домом во взглядах по ситуации в Иране, Афганистане и Северной Корее. Сам Трамп тогда говорил, что не соглашался со многими идеями Болтона.

Бывший агент контрразведки Федерального бюро расследований США Питер Стржок, уволенный после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику американского президента, написал книгу об «угрозе», которую представляет собой Дональд Трамп. Ожидается, что работа будет опубликована 8 сентября.

Руководство ФБР уволило агента Питера Стржока, которого ранее отстранили от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы США. Такие меры последовали после того, как во время предвыборных президентских кампаний в 2016 году он отправлял своей любовнице СМС-сообщения, направленные против Трампа, писал NEWS.ru.