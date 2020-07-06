Белый дом поддержал Трампа после его слов о безвредности COVID-19

https://static.news.ru/photo/1d285f44-bfb6-11ea-8637-fa163e074e61_660.jpg Кейли Макинани Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани решила защитить позицию своего руководителя, которая касается безвредности COVID-19.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что 99% случаев COVID-19 «абсолютно безвредны».

Это было фактическое заявление, основанное на науке и демонстрирующее, что уровень смертности в нашей стране очень низкий, — отметила представитель Белого дома.

Макинани решила продемонстрировала график, из которого следует, что в Соединённых Штатах смертность от COVID-19 ниже, чем в европейских странах. Однако эта статистика противоречит данным Университета Джонса Хопкинса. По данным официальных властей, смертность в стране составляет немногим менее 5% от числа выявленных случаев коронавируса, передаёт РИА Новости.

Весной Трамп обвинил КНР в том, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории. Китайские власти могли сдержать COVID-19, но вместо этого «всё превратилось в пандемию».

Между тем генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации. Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юньнань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.

В мае более 120 стран поддержали идею Австралии о независимом расследовании истоков коронавируса и причин распространения COVID-19. К предложению о расследовании присоединились 54 африканские страны, 27 членов ЕС, а также Южная Корея, Бразилия, Мексика, Новая Зеландия, Турция, Россия, Индия, Великобритания, Япония, Канада и ряд других государств. В проекте звучит призыв о «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке» пандемии.

Власти Австралии заявили, что Пекин не был достаточно откровенным с другими государствами касательно распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Марис Пейн. По её словам, китайское руководство скрывает некоторую информацию о заболевании. Она также подчеркнула, что вопросы, связанные с эпидемией COVID-19, являются поводом для начала независимого расследования.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413. Там число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выросло более чем на 24,2 тысячи, писал NEWS.ru.