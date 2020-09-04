Белая преподавательница в США всю жизнь притворялась чернокожей

https://static.news.ru/photo/9097184a-eebd-11ea-b086-fa163e074e61_660.jpg Джессика Круг Фото: history.columbian.gwu.edu

В американской столице преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг призналась, что всю свою жизнь обманывала окружающих, притворяясь чернокожей, будучи белой.

По данным телеканала CNN, женщина работала доцентом в вузе и была активисткой. Она изучала историю афроамериканцев, писала работы об Африке и Латинской Америке. В своём блоге она наконец призналась, что выдавала себя за представительницу другой расы.

В течение своей взрослой жизни я всё больше и больше старалась избегать моего опыта — ребёнка из еврейской семьи в пригороде Канзаса — под различными вымышленными идентичностями чернокожих, на которые у меня не было права, — написала преподавательница.

По её словам, она представлялась жительницей Бронкса с чернокожими корнями из стран Карибского бассейна и рассказывала, что имеет отношение к коренным жителям Севера Африки. С помощью этого, как призналась женщина, она выстраивала отношения с другими людьми.

Причиной своих действий доцент называет психологическую травму, полученную в детстве. При этом она отмечает, что это не может оправдать её ложь.

Я построила свою жизнь на жестокой лжи, направленной против чернокожих, и лгала при каждом вдохе. Ни в одном языке нет слов, чтобы выразить глубину моего раскаяния, — заявила женщина.

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