Байден «сломался» на выступлении в Северной Каролине Президент США Джо Байден не смог выговорить слово во время выступления в Северной Каролине

Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время выступления в Общественноv колледжу округа Нэш (Северная Каролина) не смог закончить фразу. В какой-то момент он запнулся и попытался несколько раз выговорить слово «Эджком» (еще один округ в Северной Каролине).

Хочу поблагодарить всех в администрации Роки-Маунт, округ Нэш и Эджком, — очевидно, хотел произнести Байден, но не получилось.

В конце концов Байден принес извинения за свою неудачу.

Ранее Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо, которая продолжалась около трех с половиной часов, в ней приняли участие 920 выпускников. Отдав очередной диплом, Байден захотел покинуть сцену, однако сделав два шага, глава Белого дома споткнулся и упал.

Позднее директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден чувствует себя хорошо. Представитель Белого дома уточнил, что Байден на сцене споткнулся о мешок с песком.

Чуть позже в тот же день Байден ударился головой при выходе из вертолета на Южной площадке Белого дома. Отмечается при этом, что до своей резиденции Байден шел не хромая. Однако он отказался отвечать на вопросы журналистов, в том числе о своем самочувствии, которые ему прокричали на фоне работающего двигателя вертолета.