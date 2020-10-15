Американское СМИ заявило о заслуге союзников в победе СССР на Курской дуге

https://static.news.ru/photo/f4fb9c36-0f4a-11eb-9afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Важную роль в победе СССР над Третьим Рейхом в Курской битве сыграли разведывательные силы союзников, говорится в материале издания Popular Mechanics.

Журналисты отметили, что Курская битва в ходе Второй Мировой войны стала величайшим танковым сражением, что привело к тому, что фашистская операция Цитадель оказалась «последним наступлением немцев на Восточном фронте».

Благодаря союзным дешифровальщикам русские получили заблаговременное предупреждение и для отражения немецкого нападения построили оборонительные линии из рвов и минных полей, — цитирует РИА Новости материал.

Курская битва или Битва на Курской дуге является одним из ключевых сражений Второй Мировой войны, она продлилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Сражение представляло собой совокупность стратегических оборонительных и наступательных операций Красной армии, направленных на срыв крупного наступления немецких войск и разгром стратегической группировки противника. После поражения в битве Германия с союзниками перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны. В РФ день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве — 23 августа — является Днём воинской славы России.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия наблюдает попытки подвергнуть сомнению итоги Нюрнбергского трибунала. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.