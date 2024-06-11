«Политика государства»: Безрукова объяснила последние назначения в театрах Безрукова: последние назначения в театрах продиктованы политикой государства

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Ирина Безрукова

Последние назначения в театрах продиктованы политикой государства, заявила актриса Ирина Безрукова NEWS.ru на тематическом гала-ужине в ресторане Madison. Таким образом она прокомментировала назначение худрука театра на Малой Бронной Константина Богомолова на аналогичную должность в театре Романа Виктюка.

Сейчас это политика именно государственная. Сейчас объединяют театры. Театр сатиры уже, по-моему, пару лет как объединен с театром Джигарханяна. В целом достаточно успешный опыт. Я не знаю, будут ли они играть на площадках друг друга, будет ли он (Богомолов. — NEWS.ru) делать совместные спектакли, это мне неведомо. Но это не его придумка, — сказала Безрукова.

По мнению артистки, у Богомолова получится совмещать работу в двух учреждениях. Она назвала режиссера хорошим художественным руководителем.

Я думаю, что сейчас очень многим предложат соединять какие-то театры. Если он хороший худрук, а он хороший худрук, это уже очень хорошо, потому что есть театры, где художественные руководители очень слабенькие или их даже нет, есть директор, но директор — это административная должность, это не творчество. Поэтому в некоторых случаях это может быть хорошо. У Константина, я уверена, получится, — заключила актриса.

Ранее Богомолов рассказал, что театр Романа Виктюка ожидает обновление. Режиссер сообщил, что идеи дальнейшего развития уже есть, но конкретика будет только после знакомства с репертуаром и положением дел. Худрук театра на Малой Бронной признается, что предложение возглавить еще один театр стало дня него серьезным профессиональным вызовом.