Серебренников не будет обжаловать приговор

https://static.news.ru/photo/f55d941c-bf91-11ea-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита российского режиссёра Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор суда по делу «Седьмой студии». Директор проекта «Платформа» Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский уже подали.

Адвокат Серебренникова заявил, что после судебного процесса стало очевидно, что вины всех его участников нет, а государству не причинён никакой ущерб, передаёт ТАСС.

Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии, — сказал юрист.

Итин и Малобородский решили продолжить разбирательство после того, как первого приговорили к трём годам условного заключения и штрафу в 200 тысяч рублей, а второго — к двум годам условно и к штрафу в 300 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, художественный руководитель «Гоголь-центра» режиссёр Кирилл Серебренников, которого осудили на три года условно, рассказал, что был готов к любому исходу дела о хищениях. Он отметил, что не согласен с тем, что говорилось о нём в зале суда, и выразил надежду, что однажды его оправдают по этому делу. Пока же, с сожалением добавил Серебренников, он не может выехать из России, поскольку прежде надо выплатить крупный долг Министерству культуры. Таких денег у него нет, уточнил режиссёр.

Согласно решению Мещанского суда Москвы Серебренников признан виновным в хищении 129 млн рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно. Дело «Седьмой студии» длится с 2017 года. Оно возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ). По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.