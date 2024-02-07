Астахов поделился подробностями скандала на спектакле в Ростове Актер Астахов объяснил провал спектакля в Ростове неподготовленностью дублера

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Сергей Астахов

Причиной неудачного театрального представления с участием Сергея Астахова в городе Ростове стала неподготовленность одного из актеров, который заменял заболевшего коллегу, сообщает Пятый канал. Как рассказал Астахов в беседе с изданием, зрители назвали работу участников постановки «Что творят мужчины» халтурой и непрофессионализмом из-за того, что дублер забыл текст, а также из-за ненормативной лексики.

Там были отзывы. Человек пять, шесть, семь написали плохие, остальные все — нормальные. <...> Если люди не до конца понимают специфику театра, то что я могу сказать? Это их дело, — заявил актер.

Он подчеркнул, что не считает себя виноватым. По словам артиста, на сцене он никогда не матерится, однако по сюжету пьесы было необходимо «крепкое русское словцо», которое пришлось завуалировать. В результате зрители просто не поняли задумку режиссера, объяснил ситуацию Астахов. Кроме того, как добавил актер, накануне спектакля заболел один из артистов, а приглашенный на замену человек не справился с задачей.

Хотели ввести другого. Он не выучил текст. <...> Коллектив актерский — это когда все вместе. Один подводит — сыпется все, — сказал Астахов.

Ранее в Ростове десять человек потребовали вернуть деньги за спектакль «Что творят мужчины» с участием Сергея Астахова. Недовольные зрители пожаловались, что артисты забывали слова на сцене, а кто-то предположил, что актеры, в том числе Астахов, выпивали между актами.