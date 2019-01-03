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Великобритания создаст сверхбыстрый электросамолёт

Jean-Claude Cohen/Visual Pres/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Компания Rolls-Royce вместе с сотрудниками других производителей занимается созданием электросамолёта с рекордными скоростными характеристиками. Разработка частично финансируется правительством Соединённого Королевства.

Летательный аппарат сможет разгоняться до 480 км/ч, пишет New Atlas. Одноместную конструкцию оснастят аккумулятором мощностью 750 киловатт и тремя электромоторами.

Испытания запланированы на 2020 год. Ресурса зарядки хватит на пробный рейс Лондон — Париж.

Ранее News.ru сообщал о разработке в России сверхбыстрого вертолёта. КБ «Камов» создаст боевую машину, способную развить скорость до 700 км/ч.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #технологии #Авиация
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