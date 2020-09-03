Вассерман рассказал, как Россия может победить США в информационной войне

https://static.news.ru/photo/4c67ffb4-edcc-11ea-9fba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман поделился с журналистами своим мнением о том, как Россия может победить информационный диктат США.

По его словам, для этого необходимо развивать свой Интернет, вкладывая в раскрутку поисковых систем, сопоставимых с Google по общему объёму накопленной информации. Публицист считает, что необходимо раскручивать существующие российские видеохостинги, которые по функционалу не менее удобные, чем YouTube.

Это всё достижимо, но требует денег и времени, — отметил Вассерман в беседе с «Украина.ру».

Эксперт напомнил высказывание итальянского аристократа Джана Джакомо Тривульцио: «Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и ещё раз деньги».

Публицист отметил, что YouTube за последнее время заблокировал различные российские и украинские каналы, на которых освещались актуальные темы.

NEWS.ru писал, что американский видеохостинг ограничил доступ к стриму телеведущего Владимира Соловьёва про ситуацию в Белоруссии. Журналист рассказал, что YouTube пометил программу «Битва за Белоруссию» флажком 18+, поэтому для её просмотра нужно было подтвердить своё совершеннолетие. Соловьёв подчеркнул, что после рассмотрения обращения с видео сняли ограничения по просмотру.