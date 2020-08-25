В России придумали, как находить людей под снегом на глубине до пяти метров

https://static.news.ru/photo/0187ed92-e6e7-11ea-baf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российские учёные анонсировали прибор для поиска пострадавших в снежных завалах. По словам разработчиков, он позволяет находить людей на глубине до пяти метров.

Новинка была представлена Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на форуме «Армия-2020».

В основе действия разрабатываемого комплекса — метод радиолокации. Благодаря этому можно «просмотреть» под снегом территорию необходимого размера для поиска пострадавших всего за три минуты, передаёт РИА Новости.

Создаваемый прибор позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ, в том числе в сложных климатических условиях. Шансы на спасение пострадавших в сравнении с нынешними методами существенно повысятся, так как новинка позволит находить людей, не оснащённых никакими специальными маркерами, а также обеспечит высокую достоверность данных.

Ранее NEWS.ru рассказывал о другой российской разработке, анонсированной на форуме. Это радар для обнаружения группы беспилотных летательных аппаратов.